Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir başvuru sonuçları

Adalet Bakanlığı memur alımı başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen başvurularda Adalet Bakanlığı personel alımları ile ilgili yapılan duyurularda İstatikçi, mimar, psikolog, pedagog, İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve icra gibi birçok alanda kamu personeli alımı yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel başvurularının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuruları geçerli olan adaylar, bakanlığın belirlediği tarihlerde sözlü sınavlara katılma hakkı elde edecekler.

Adalet Bakanlığı personel alımında adaylar başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yaptı. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı ve mülakat listelerinin ne zaman belli olacağı sorgulanıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.

Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.

Söz konusu sonuçlar için tarih belli olduğu takdirde ya da sonuçlar açıklanınca haberimizde yer vereceğiz.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV KONULARI

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel kültür 20,



Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.