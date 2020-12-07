Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvuruları nasıl yapılacak? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Adalet Bakanlığı CTE memur alımı için sözlü sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere 400 idare memuru öğrencisi alınacak. Başvuru için en az 4 yıllık lisans eğitimi mezunu olmak ve KPSS Lisans sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekecek. İşte Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvuru süreci ile ilgili merak edilenler.



Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Erkek ve Kadın adaylar içerisinden 400 Memur alımı yapacak. Başvuru süreci 27 Kasım 2020 tarihinde başlamıştı. Başvuru süresi Artık sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar için sizlere detaylı bilgi paylaşacağız.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 400 kişilik alım kadrosu için 100 Kadın ve 300 Erkek İdare memuru Öğrencisi alımı yapılacak. Adaylara bu yönde sözlü ve mülakat sınavı yapılacak.

400 İDARE MEMURU ALIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adalet Bakanlığı adaylardan genel ve özel şartlar arıyor. genel olarak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Özel olarak ise,

Sınav aşvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve Merkezi sınav tarihi işe 35 yaşından gün almamış olmak,

2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

BAŞVURULARDA SON GÜNLER!

CTE İdare Memuru alımı için başvurular en geç 11 Araık 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Başvurular şahsen Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına yapılacak.

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınav ve mülakata, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300 Erkek) kadro sayısının 5 katı (1.500) ve (100 Kadın) kadro sayısının 5 katı (500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.