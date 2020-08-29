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  3. Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Barosu'na sert tepki: Baro illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olamaz
29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:15 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Barosu'na sert tepki: Baro illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olamaz

Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Barosu'na sert tepki: Baro illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olamaz

Son Dakika Haberleri.. İstanbul Barosu'nun DHKP-C'li Ebru Timtik için astığı fotoğrafa sert tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni adli yıla ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül açıklamasında;" Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı." dedi. 

Ayrıntılar geliyor...

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