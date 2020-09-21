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21 Eylül 2020 Pazartesi 14:17 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşı Tsiaras'a mektup: Kabul edilemez buluyorum

Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşı Tsiaras'a mektup: Kabul edilemez buluyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Başkan Recep Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.

Dimokratia gazetesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Adalet Bakanı Gül, Yunanistan Adalet Bakanına mektup gönderdi. Bakan Gül, "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi kabul edilemez buluyorum." dedi.

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