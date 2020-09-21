Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşı Tsiaras'a mektup: Kabul edilemez buluyorum

Dimokratia gazetesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Adalet Bakanı Gül, Yunanistan Adalet Bakanına mektup gönderdi. Bakan Gül, "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi kabul edilemez buluyorum." dedi.

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