Adalet Bakanı Gül'den 'yeni adli yıl' açıklaması

Yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başlıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni adli yıla ilişkin yaptığı açıklamada, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesinin daha da güçlendirileceğini bildirdi.

Yeni dönemde test süreci başarıyla devam eden “e-duruşma” uygulamasının pilot olarak hayata geçirilip yaygınlaştırılacağını kaydeden Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

“Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır.”

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