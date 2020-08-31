Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3406
  • 8,7266
  • 462.107
  • 1094.47
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adalet Bakanı Gül'den 'yeni adli yıl' açıklaması
31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:31 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den 'yeni adli yıl' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'yeni adli yıl' açıklaması

Adalet Bakanı Gül, 1 Eylül'de başlayacak olan yeni adli yıla ilişkin yaptığı açıklamada, "Hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır." dedi.

Yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başlıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni adli yıla ilişkin yaptığı açıklamada, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesinin daha da güçlendirileceğini bildirdi.

Yeni dönemde test süreci başarıyla devam eden “e-duruşma” uygulamasının pilot olarak hayata geçirilip yaygınlaştırılacağını kaydeden Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

“Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır.”

Ayrıntılar geliyor...

İşte virüsün yayılma nedeni! Koronaya aldırmadan halay çektiler
Giresun'da selin izleri silindi: Şehir Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Ders zili çaldı! 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim modeli ile başladı
Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşanıyor! Derbide yok...
Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
Türk bayrağının olduğu kayaya hiçbir şey olmadı

Türk bayrağının olduğu kayaya hiçbir şey olmadı

Yiyeceklerin tazeliğini ve kalitesini kontrol etmek için pratik testler

Yiyeceklerin tazeliğini ve kalitesini kontrol etmek için pratik testler

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalış

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor