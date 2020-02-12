Adalet Bakanı Gül: Kadir Şeker'le ilgili soruşturma sürüyor, şu an kimse Kadir'e 'suçludur' diyemez

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya'da Özgür Duran’ı sevgilisi Ayşe D.’yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayın çok yeni olduğunu ve zaman tanımak gerektiğini belirten Gül, "Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karara varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine olan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak." dedi.

Bakan Gül, Kadir Şeker'le ilgili olarak şunları kaydetti: