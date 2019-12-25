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  3. Adalet Bakanı Gül'den Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında açıklama

Adalet Bakanı Gül, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında, "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında, "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu." dedi. 

Bakan Gül, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır."şeklinde konuştu.

Gü sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, çok kabul edilmeyecek bir süreç işlemiştir." 


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