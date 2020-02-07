Adalet Bakanı Gül'den Belçikalı mevkidaşına PKK tepkisi
Adalet Bakanı Gülden Belçikalı mevkidaşına PKK tepkisiAdalet Bakanı Gül, Belçika Adalet Bakanına mektup göndererek PKK'lılarla ilgili soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen karara tepki gösterdi.
Bakan Gül, Belçika Yüksek Mahkemesi’nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararına tepki gösterdi.
AYRINTILAR GELİYOR...