29 Aralık 2020 Salı 18:27 | Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Gül'den Aylin Sözer cinayeti açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer cinayeti ile ilgili, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." dedi.
İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer cinayetine ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:
"Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır."