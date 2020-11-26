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26 Kasım 2020 Perşembe 15:40 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den Akıncı Üssü davası açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Akıncı Üssü davası açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Türk yargısının darbeci hainlerden hesap sormaya devam ettiğini kaydeden Gül, "Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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