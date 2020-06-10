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  3. Adalet Bakanı Gül TBB Başkanı Feyzioğlu ve baro başkanları ile bir araya geldi
10 Haziran 2020 Çarşamba 16:12 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül TBB Başkanı Feyzioğlu ve baro başkanları ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Gül TBB Başkanı Feyzioğlu ve baro başkanları ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, toplantıya 80 baroyu temsilen Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ barolarının başkanları katıldı.

Adalet Bakanı Gül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada TBMM'nin gündemine barolarla ilgili netleşmiş bir kanun değişikliği teklifinin henüz gelmediğini, baroların ve avukatlık mesleğinin saygınlığını artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda baro başkanları da baroların yapısına ilişkin kamuoyundaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

AA

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