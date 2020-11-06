Adalet Bakanı Gül: "İzmir'imize yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir depremi ile ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkındaki tepkisini dile getirdi. Türkiye'nin farklı yerlerinde bu konuda tespitlerin yapıldığını bildiren Bakan Gül, hukuki süreçlerin başlatıldığını kaydetti.

Bakan Gül'ün İzmir depremi sonrasında sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi. Konuya ilişkin 3 tutuklama gerçekleştirildiğini duyuran Gül'ün açıklaması şu şekilde oldu:

"(İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlar) Acımız varken acımızı suistimal eden, İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir. Türkiye'nin farklı yerlerinde bu konuda tespitler yapılmıştır. Kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bunlardan 3 tutuklama olmuştur."