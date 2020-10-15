  • $7,9441
  • 9,3051
  • 484.072
  • 1179.41
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Adalet Bakanı Gül, iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi
15 Ekim 2020 Perşembe 14:24 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül, iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi

Adalet Bakanı Gül, iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi
AA

Adalet Bakanı Gül, Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere 2 Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.

Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.

<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız kanalına verdiği röportajda Türk drone'larının işg

Fransız sunucunun, 'Kaç tane Türk drone'unuz var?' sorusu Aliyev'i güldürdü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

Salça ve turşu küfünü engellemenin yolları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.