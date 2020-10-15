15 Ekim 2020 Perşembe 14:24 | Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Gül, iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi
AA
Adalet Bakanı Gül, Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere 2 Bakanlık müfettişi görevlendirdi.
AA'da yer alan habere göre, Bakan Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.
Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.