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  3. Adalet Bakanı Gül: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır

Adalet Bakanı Gül: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır

Adalet Bakanı Gül: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır

Adalet Bakanı Gül, "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumu'nda konuştu.

Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır." dedi.

Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Yıllardır uygulanan İnfaz Kanunu üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal, açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim."

AA


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