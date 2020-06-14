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  3. Adalet Bakanı çirkin paylaşımı kınadı
14 Haziran 2020 Pazar 15:28 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı çirkin paylaşımı kınadı

Adalet Bakanı çirkin paylaşımı kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya paylaşımını kınadı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada paylaşım yapan kişi hakkında gözaltına alındı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu aydınlatma zaruretinin hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada paylaşım yapan kişi hakkında gözaltına alındı.

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