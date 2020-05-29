29 Mayıs 2020 Cuma 12:28 | Son Güncelleme:
"Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Adalet Bakanı açıkladı! Cezaevlerinde kapalı görüşler yeniden başlıyor
Son Dakika Haberleri.. Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.
"Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek."
"Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek."