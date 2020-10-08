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  • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: AİHM bizden bilgi bile istemedi
08 Ekim 2020 Perşembe 23:14 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: AİHM bizden bilgi bile istemedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: AİHM bizden bilgi bile istemedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği ‘Anadolu Sohbetleri' kahvaltı programına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları çerçevesinde Türkiye aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Gül, “AİHM’nin kararı, siyasi bir karar. Asla ülkemizden bilgi dahi alınmadı. Alelacele, Ermenistan’ın gazete kupürleriyle verilen karar doğru değil. Türkiye orada zikrediliyor ama Türkiye’nin görüşü alınmıyor. AİHM’in siyasi kurum olmadığının hatırlaması lazım. Kararın kabul edilebilir yanı yok” diye konuştu.

YARGI ‘PARDON’ DİYEMEZ

Bakan Gül, AK Parti döneminde gerçekleştirilen reformlar sonucu birçok alanda Türkiye’nin istikrara kavuştuğunu aktardı. Gül, “Reform iradesini güçlü bir şekilde ortaya koymak zaruretindeyiz. Özellikle siyasal, demokratik ve hukuksal sitem bakımından Türkiye’de acı hadiseler yaşandı. Türk milleti adına karar veren hakim, savcı, yargı, Türk milletine sırtını dönemez. Yargı’nın ‘Pardon’ deme gibi bir lüksü yok” ifadelerini kullandı.

AKŞAM Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Kara Kutu kitabını Bakan Abdulhamit Gül’e hediye etti. 

<p>Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun pa

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