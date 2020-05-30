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  3. Adalar'a giriş ve çıkış kısıtlaması 1 Haziran'da sona eriyor
30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:23 | Son Güncelleme:

Adalar'a giriş ve çıkış kısıtlaması 1 Haziran'da sona eriyor

Adalar'a giriş ve çıkış kısıtlaması 1 Haziran'da sona eriyor

Coronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilen Adalar'da 1 Haziran itibarıyla alınan tedbirler sona eriyor.

Adalar Kaymakamlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Koronavirüsle mücadele kapsamında Adalar İlçe Hıfzısıhha Kurulu2nun 22.04.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile, "Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26.04.2020 Pazar günü saat24.00 ile 31.05.2020 Pazar günü 24.00 arasındaki süre için belirli istisnalar hariç olmak üzere geçici olarak durdurulmasına" karar verilmişti.

Bu kapsamda Adalar ilçesine giriş ve çıkışın geçici olarak sınırlanmasına Adalar içesindeki oteli motel, kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına Adalar ilçesi sınırları içerisinde özel tekne ile seyir yapılmasının yasaklanmasına Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına ilişkin tedbirler 31 Mayıs Pazar günü 24.00 itibarı ile sona erecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

(DHA)


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