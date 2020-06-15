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  3. Adalar'a elektrikli dolmuş!
15 Haziran 2020 Pazartesi 03:12 | Son Güncelleme:

Adalar'a elektrikli dolmuş!

Adalar'a elektrikli dolmuş!

Adalar'da faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi.

4 ve 14 kişilik olmak üzere iki tip elektrikli araçların önümüzdeki cuma günü hizmete gireceği bildirildi. Ancak minibüs tarzı elektirikli araçların görüntüsü tartışma yarattı. 

FAYTON GİBİ OLABİLİRDİ

Adada esnaflık yapan Mesut Yalçın, Yeni araçları gördüm ama beğenmedim. Fayton gibi olabilirdi. İstanbul’daki ETT otobüsleri gibi olmuş” diye konuştu.

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