Adalar'a elektrikli dolmuş!

4 ve 14 kişilik olmak üzere iki tip elektrikli araçların önümüzdeki cuma günü hizmete gireceği bildirildi. Ancak minibüs tarzı elektirikli araçların görüntüsü tartışma yarattı.

FAYTON GİBİ OLABİLİRDİ



Adada esnaflık yapan Mesut Yalçın, Yeni araçları gördüm ama beğenmedim. Fayton gibi olabilirdi. İstanbul’daki ETT otobüsleri gibi olmuş” diye konuştu.