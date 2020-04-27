Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı

İZİN BELGELERİ KONTROL EDİLDİ

Korona virüs önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da adalara giriş ve çıkış kısıtlaması getirileceği duyurulmuştu. Kısıtlama sonrası bugün sabah saatlerinden itibaren adalara giriş ve çıkışlarında polis ekipleri Bostancı İskelesinde vatandaşların izin belgesi olup olmadığını kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan vatandaşların adalara gidilmeyeceğini söyledi.

Adalara gitmek için yola çıkan bir vatandaş ise," Devletimizin ve sağlık bakanlığımızın bize ön görmüş olduğu bütün şartlara kurallara uyuyoruz sosyal mesafeye de uyuyoruz" diye konuştu.

(İHA)