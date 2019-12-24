Adalar Kaymakamlığı'ndan, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu
Adalar Kaymakamlığı ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adalar'da ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen atların sayısının 105'e yükseldiği ortaya çıktı.
Adalar Kaymakamlığı, itlaf edilen o atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Adalar Adalet Sarayı'na gitti.
Mustafa Ayhan, 105 atın sahibi 64 kişi hakkında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.
Kaymakamlığın başvurusu öncesi itlaf edilen at sayısı 81 olarak açıklanmıştı.
İstanbul Valiliği de Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasını 3 ay süreyle durdurmuştu.
AA