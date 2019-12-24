Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9505
  • 6,6005
  • 284.942
  • 113292
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adalar Kaymakamlığı'ndan, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu

Adalar Kaymakamlığı'ndan, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu

Adalar Kaymakamlığı'ndan, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu

Adalar Kaymakamlığı ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adalar'da ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen atların sayısının 105'e yükseldiği ortaya çıktı.

Adalar Kaymakamlığı, itlaf edilen o atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Adalar Adalet Sarayı'na gitti.

Mustafa Ayhan, 105 atın sahibi 64 kişi hakkında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.

Kaymakamlığın başvurusu öncesi itlaf edilen at sayısı 81 olarak açıklanmıştı.

İstanbul Valiliği de Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasını 3 ay süreyle durdurmuştu.

AA


Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya olay gönderme!
'Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim'
Hayal Köseoğlu paylaştı, dikkat çeken sevgilisi oldu!
Işın Karaca'nın evliliğini ihanet mi bitirdi?
Ünlü çiftin aşkı belgelendi! İşte ilk kare
<p>Aksam.com.tr</p> <p>Oyuncu Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ile mutlu evliliklerinden tiyatroya kadar

Ünlü Oyuncu Ceyhun Fersoy´dan Eski Sevgili İtirafı! ´´Müdür Ol´ Dedi, Ayrıldım!´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Merkez Bankası'ndan flaş çağrı! Son tarih 31 Aralık

Dünyanın ilk siyahi pilotu Osmanlı askeri Ahmet Ali’nin film gibi hikayesi