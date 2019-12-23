Ada turizmini 'ruam' vurdu

İstanbul Büyükada’da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesinin ardından Ada’ya hayvan giriş çıkışı durdu, faytonlar 3 aylığına yasaklandı. Büyükada’ya gitmek isteyen birçok kişi korku nedeniyle otel rezervasyonlarını iptal ettirdi. Otel yöneticisi Kübra Güver “Arayan müşterilerimiz, ‘Ruam hastalığı varmış, tehlikeli mi, gelmesek mi’ diye soruyorlar. Bir aile de ‘bebeğimiz var’ diyerek rezervasyonlarını iptal etti. Doğma büyüme adalıyım, hastalığın kimseye bulaştığını duymadım” dedi. Bir başka otel yöneticisi Dilek Yazıcı da “Sanki adaya girdikleri zaman bulaşıcı bir hastalığa yakalanacakmış gibi hissediyorlar” diye konuştu.

(İHA)