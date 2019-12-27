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  3. Acun Ilıcalı geri adım atmıyor! Bir dava daha açtı

Acun Ilıcalı geri adım atmıyor! Bir dava daha açtı

Acun Ilıcalı geri adım atmıyor! Bir dava daha açtı

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, format hırsızlığıyla suçladığı Fox Tv ile ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ programının yapımcısı Dual Film Yapım’a dava açtı. Ilıcalı, programın durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ile Fox TV arasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programının formatının kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz'den çalıntı olduğunu açıklayıp harekete geçti.

FOX TV'yi format hırsızlığıyla suçlayan Acun Ilıcalı, skandallar kanalı ve Dual Yapım Şirketi'ne dava açtı. Sevilen televizyoncu, "Zuhal Topal'la Sofrada" programının durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu..

Mahkeme, iki program arasındaki benzerliğin tespit edilmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bu arada geçtiğimiz haftalarda iki programın aynı olduğunu bilirkişi raporuyla ispatlayan Acun Ilıcalı, Fox TV'ye şöyle isyan etmişti: "Formatı dünyanın en büyük şirketlerinden ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım."

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