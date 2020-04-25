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'Acil olmayan nakiller ertelenmeli'

'Acil olmayan nakiller ertelenmeli'

Bilim Kurulu, organ ve kök hücre nakli yapılan merkezlerde alınması gereken önlemleri belirledi.

OSMAN NURİ CERİT

Organ ve kök hücre alıcılarında Kovid-19 enfeksiyonu olgusu tanımlanmadığını belirtilirken; bulaşma riski yüksek olduğu için acil olmayan nakillerin ertelenmesi önerildi. Kovid-19 tespit edilen donör adaylarının dışlanması gerektiği belirtilirken; kesin tanı konmuş donörlerde hücre toplama işlemi, iyileşmeden sonra 3 ay ertelenmesi ve en az 24 saat arayla 2 PCR testinin yapılması istendi. Donörün Kovid-19 enfeksiyonu doğrulanmış bir kişiyle teması durumunda 28 gün boyunca nakilin ertelenmesi gerektiği ifade edildi. Kesin Kovid-19 tanısı konmuş kadavra donörlerin, organ bağışı için uygun olmadığı kaydedildi.


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