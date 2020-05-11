Açık Kapı yardım başvurusu alıyor mu? Açık Kapı başvuru sorgulama ekranı sizlerle…

Açık Kapı yardım başvurusu alıyor mu? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar taleplerini Açık Kapı mobil uygulaması üzerinden iletebiliyor. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada talep ve başvuru hizmetlerinin online yapılabileceğini duyurmuştu. Açık Kapı başvuru sorgulama ekranı haberimizde…

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AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU ALIYOR MU?

Açık Kapı üzerinden vatandaşlar, eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuya ilişkin talep ve önerilerini ilgili birimlere iletebiliyor. Artık Açık Kapı mobil uygulaması üzerinden talep ve önerilerinizi oturduğunuz yerde, evinizden de iletebilirsiniz. Açık Kapı yardım başvuru sonuçlarını e-devlet sistemi üzerinden takip edebilirsiniz. Açık Kapı yardım başvuruları ile ilgili oldukça fazla dezenformasyon da mevcut.

Açık Kapı'nın Bakanlık tarafından 2017'de kurulduğu ve bugün itibarıyla 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Açık Kapı birimlerinin temel görevi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-Devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.

Devletimizin, koronavirüs salgınıyla yoğun şekilde mücadele eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir."

Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerinin gerekli takibi yaptığı belirtilen bilgilendirmede, tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulduğuna işaret edildi.