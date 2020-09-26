Açık cezaevinden izinli çıkmış: Çapa'daki sağlık çalışanını darp eden saldırgan adliyeye sevk edildi:

Çapa Tıp Fakültesi'nde dün meydana gelen olayda, maske takması için kendisini uyaran sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i darp eden Furkan T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AÇIK CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

DHA'da yer alan habere göre, Furkan T.'nin işlediği hırsızlık suçu nedeniyle ceza aldığı ve açık cezaevinden izinli olarak dışarıda olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bir yakınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini düzgün takmadığı için hasta bakıcı olarak görev yapan Rıfat Babayiğit tarafından uyarıldı. Kendisini uyaran sağlık çalışanı ile tartışmaya başlayan Furkan T., Babayiğit’i darp etmeye başladı.

Kavga güçlükle diğer vatandaşlar tarafından ayrılırken, kaş ve göz bölgesinden yaralanan Babayiğit ameliyata alındı.

Sağlık çalışanını darp eden Furkan T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürdü.