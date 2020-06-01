Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8103
  • 7,5781
  • 380.727
  • 107266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Acı haberi Bakan Koca duyurmuştu... Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı
01 Haziran 2020 Pazartesi 18:59 | Son Güncelleme:

Acı haberi Bakan Koca duyurmuştu... Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Acı haberi Bakan Koca duyurmuştu... Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüse karşı 11 Nisan'dan bu yana yaşam mücadelesi sürdüren, hamileyken hastalığından dolayı bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Dilek hemşire için önce çalıştığı hastane olan İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Daha sonra helallik alınması için evinin önüne götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dilek Akçabelen için Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi Namazının sonrasında kılınan cenaze namazına Dilek Dilek Hemşire'nin ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesinde Kuran-ı Kerim okundu. Düzenlenen törenin ardından Akçabelen'in cenazesi defnedilmek üzere Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü.


AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Rum yönetimine tepki: Failleri bir an evvel bulun
Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Tarih gecikince Vali küplere bindi... ‘İnsanların yüzüne bakamam‘
MEB'den özel okul kararı! Tarih açıklandı
CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç'la ilgili flaş gelişme!
ABD'de tır protestocuların arasına daldı, protestocular affetmedi

ABD'de tır protestocuların arasına daldı, protestocular affetmedi

Tanker sürücüsü, aracını protestocuların üze

Tanker sürücüsü, aracını protestocuların üzerine sürdü

Seyahat kısıtlanması kalktı! Araç kuyrukları oluşma

Seyahat kısıtlanması kalktı! Araç kuyrukları oluşmaya başladı..

Normalleşme resmen başladı! Bu sabah İstanbul

Normalleşme resmen başladı! Bu sabah İstanbul