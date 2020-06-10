Ablalardan 'yabancı hat' numarası

HİLAL YILDIRIM



Örgüt ablalarının kullandıkları cep telefonu hatlarının yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olduğunu belirtildi. Örgüte yeniden moral kazandırmak için toplantılar yapan , “Defne Türker” kod adını kullanan şüpheli Elif Yüksel’in evinde “adak” yazılı zarf içinde 2.600 TL ve 400 ABD doları ile mor renkli hediye poşetlerinde paralar bulundu.