Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ablalardan 'yabancı hat' numarası
10 Haziran 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:

Ablalardan 'yabancı hat' numarası

Ablalardan 'yabancı hat' numarası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ yapılanmasına yönelik yaşları 18 ila 33 arasındaki arasında değişen 27'si kadın 28 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

HİLAL YILDIRIM

Örgüt ablalarının kullandıkları cep telefonu hatlarının yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olduğunu belirtildi. Örgüte yeniden moral kazandırmak için toplantılar yapan , “Defne Türker” kod adını kullanan şüpheli Elif Yüksel’in evinde “adak” yazılı zarf içinde 2.600 TL ve 400 ABD doları ile mor renkli hediye poşetlerinde paralar bulundu. 

Valiler Kararnamesi yayımlandı... 41 ilin valisi değişti!
Çirkin 'işgal' fetvasında geri adım
CHP'li belediyeye karşı çevreciler yine zafer kazandı
G.Saray, ilk transferini yaptı
İki şube arası bir araba parası!
Kars Vadisi Projesi animasyon videosu göz kamaştırıyor

Kars Vadisi Projesi animasyon videosu göz kamaştırıyor

Melisa çiçeği nedir? Melisa çiçeğinin yararları ned

Melisa çiçeği nedir? Melisa çiçeğinin yararları nedir?

Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Minareler, salgın sürecinde de 'kurtuluşa' çağırdı

Minareler, salgın sürecinde de ''kurtuluşa'' çağırdı