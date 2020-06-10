10 Haziran 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:
HİLAL YILDIRIM
Ablalardan 'yabancı hat' numarası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ yapılanmasına yönelik yaşları 18 ila 33 arasındaki arasında değişen 27'si kadın 28 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
HİLAL YILDIRIM
Örgüt ablalarının kullandıkları cep telefonu hatlarının yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olduğunu belirtildi. Örgüte yeniden moral kazandırmak için toplantılar yapan , “Defne Türker” kod adını kullanan şüpheli Elif Yüksel’in evinde “adak” yazılı zarf içinde 2.600 TL ve 400 ABD doları ile mor renkli hediye poşetlerinde paralar bulundu.