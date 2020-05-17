ABD'yi gözümüzde çok büyütmüşüz

New Jersey’nin Tenafly şehrinde yaşayan kızı ile torunlarını ziyaret etmek için şubatta 2 aylığına ABD’ye giden Gaziantepli çift Emel ve Mehmet Kelleci, salgın nedeniyle uçuşların iptal edilmesi üzerine ülkede 1.5 ay mahsur kaldı. Büyük tahliye operasyonu kapsamında THY’nin özel seferiyle Türkiye’ye dönen Kelleci çifti, ABD’de yaşadıklarını anlattı.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ

Emekli eczacı Emel Kelleci (74) “Diyabet hastasıyım. İlaç bulamadım. Türk hemşirenin yardımıyla doktora ilaç yazdırabildim. Biz Amerika’yı gözümüzde çok büyütmüşüz. Sağlık sistemi yönünden Türkiye’nin çok gerisinde” dedi. Eşi emekli doktor Mehmet Kelleci (77) ise “Yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Var olsun Türkiye” diye konuştu.

Torunları uğurladı

Kelleci çiftini Türkiye’ye, kızları İpek Yusra Derundere ve torunları Metehan, Onur ve Kerem uğurladı. Çift Türkiye’de 14 gün karantinaya alındı.

