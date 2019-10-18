ABD'ye 120 saat mühlet: Teröristlerinizi 'güvenli bölge'den çekin

Fırat’ın doğusunda başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, ABD’den üst düzey isimler Ankara’da ağırlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyeti kabul etti. Erdoğan’ın Pence’le baş başa görüşmesi 1 saat 40 dakika, heyetler arası görüşme ise 2 saat 40 dakika sürdü.

MÜNBİÇ’İ RUSYA’YLA GÖRÜŞECEĞİZ

Heyetler arası görüşmenin ardından konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. Kobani, Münbiç ve diğer yerler için Rusya ile görüşeceğiz” dedi. YPG’nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağlandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “PKK/YPG’nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır. 20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat’ın doğusunda, Irak sınıra kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi... Bizim güvenliğimiz açısıdan da bu önemli.”

KOBANİ TAAHHÜDÜMÜZ YOK

“Bizim Kobani veya başka bir taahhüdümüz olmadı” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Pence’in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz gibi bir şey demedik” diye konuştu.

ASKERİMİZ ORADA OLACAK

Bölgedeki Türk askeri varlığa ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz.”

PENCE: ÇEKİLME ŞU AN BAŞLADI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Erdoğan’la yaptıkları görüşme sonrası ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Konutu’nda açıklama yaptı. ABD ve Türkiye’nin Suriye’de ateşkes için anlaştığını söyleyen Pence, “Barış Pınarı Harekatı’na 120 saatliğine ara verilecek. YPG güvenli alandan çekilecek. Çekilme başlamış durumda. Barış Pınarı Hareketi, YPG’nin çekilmesinden sonra duracak. Kobani halkına karşı bir hamle yapılmayacak” dedi. Pence, kalıcı bir anlaşma sağlanana kadar var olan yaptırımların geri çekileceğini, ABD’nin Türkiye’ye yeni yaptırım uygulamayacağını ifade etti.

Denetim Türkiye’de olacak

Ankara’daki kritik zirveden sonra Türkiye ve ABD arasında 13 maddelik anlaşma sağlandı. Yapılan ortak açıklamada, “Güvenli bölge, TSK’nın kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin uygulanmasında eş güdümü artıracak” denildi. ABD’nin hayata geçirdiği yaptırımların da kaldırılacağı belirtilen açıklamada, YPG’nin ağır silahlarının toplanacağı kaydedildi.

TRUMP’TAN TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, “Dostum Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Çetin bir adam ve harika bir lider. Milyonlarca hayat kurtulacak” açıklamasını yaptı.

zirveden notlar

• Pence’i Külliye’ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan’ın makamına kadar eşlik etti.

• Pence ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamına çıktı.

• Erdoğan ile tokalaşan Pence, “Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Pence’nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

• Jeffrey de Türkçe “Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?” diye sordu, Erdoğan’ın “Sağ olun, sizler nasılsınız?” sorusuna da “Çok iyiyim, sağ olun efendim” karşılığını verdi.