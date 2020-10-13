Abdurrahim Albayrak'ın annesinin evine tanker çarptı

İstanbul Sultangazi'de İbrahim Çiftçi yönetimindeki sıcak asfalt taşıyan tanker, Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak'ın annesinin yaşadığı binaya çarptı.

DHA'da yer alan habere göre, sürücüsünün manevra alanın dar olması nedeniyle dönemeyince binaya çarptığı belirtilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olayda binanın bir bölümünde ve tankerde hasar oluştuğu kaydedildi. Büyük bir korku ve panik yaşayan Albayrak ailesi kendilerini dışarıya attı ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa şerit çekerek araç geçişine kapattı.

"BİNANIN YARISININ YIKILDIĞINI SANDIK"

Olay anını anlatan Abdurrahim Albayrak'ın yeğeni Furkan Albayrak, "Evde akşam yemeğimiz yiyorduk. Bir anda yüksek bir ses geldi. Biz ilk başta binanın arka tarafında bir şey olduğunu düşündük. Depremden daha çok binanın yarısının yıkılıyor olduğunu sandık. Çünkü kamyonun sürükleyerek kırmaya davam edince bizde bir şey olduğunu sandık." dedi.

Sarsıntı hissetmediklerini ama binanın yıkılış sesinin çok geldiğini kaydeden Albayrak, şunları söyledi:

"Biz onu hissettik daha çok. O an bir korku anı oldu. Çünkü yüklü bir yıkıntı sesi geldi. Biz evin arka kısmında bir şey oluyor sandık. Ondan dolayı korktuk. Kamyonun buradan geçebileceğini sanmışlar herhalde."