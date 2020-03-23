Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında? Son dakika Abdurrahim Albayrak ve eşinin corona virüs test sonucu belli oldu!

Abdurrahim Albayrak ve eşi vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Abdurrahim Albayrak’tan sonra şimdi de eşinin test sonuçları açıklandı. Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında? Gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı olan Abdurrahim Albayrak daha önce korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Başarılı yöneticinin ilk test sonucu negatif çıkmıştı. Kendisine ikinci bir test yapılan Abdurrahim Albayrak’ın bu defa corona virüs testi pozitif çıktı. İkinci bir haber de eşinden geldi. Şükran Albayrak’ın da test sonucu pozitif çıktı. Karantina altına alınan çiftin tedavisi sürüyor.

1954 yılında doğan Albayrak, Altur Turizm şirketleri ile biliniyor. Aynı zamanda 26 Mayıs 2018'de yapılan Galatasaray Olağan Genelkurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in listesinde yönetime gelmiş ve Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanlığı görevine getirilmiştir.

YAKIN ZAMANDA MAÇTAYDI

Abdurrahim Albayrak liglerin ertelenmesinden hemen önce Galatasaray - Beşiktaş maçı için stattaydı. Albayrak’ın Galatasaraylı ve Beşiktaşlı yöneticilerle, ardından da Galatasaray Takımı ile yakın temasta bulunduğu biliniyor.