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  3. Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partisiyle ilgili dikkat çeken yorum

Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partisiyle ilgili dikkat çeken yorum

Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partisiyle ilgili dikkat çeken yorum

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz bugünkü "Yeni parti'nin misyonu belli oldu" başlıklı yazısında Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiyi yorumladı.

Kurtuluş Tayiz'in yazısı şöyle:

Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin işlev ve misyonunu Meral Akşener tek cümlede itiraf etmiş: CHP-HDP-İYİ Parti bloğunu muhafazakar dindar seçmene rahat ulaştırmak. Meral Akşener “tek eksiğimiz bu” diyor. “Neyin eksikliği” sorusunu da Akşener açıkça “Erdoğan’ı devirmek” şeklinde yanıtlıyor.

İyi de “siyasi partilerin görevi iktidarı devirmek değil midir zaten” denilebilir? Evet, öyledir; ama bunu “kim adına ve hangi güç için yapmak istiyor” sorusunu da yanıtlamak kaydıyla!

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