ABD'nin yapamadığını yaptık! '300 bin doz bağışlanacak'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un duyurduğu yerli ilacın üretimi, Çerkezköy OSB’de 140 bin metrekare alanda kurulu yarım asırlık Koçak Farma tesislerinde yapılıyor. Firmanın CEO’su İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koçak, ilacın bu hafta SGK geri ödemesine de alındığını belirterek üretimi hakkında şu bilgileri verdi:

KOVİD AŞISINA BAŞLIYORUZ



“Bu ilacın orijinali yabancı bir firmaya ait. Biz, romatizmal hastalıklardaki kullanımından dolayı, jeneriğini üretmek üzere çalışmalarımızı tamamlayıp eşdeğerlik testleri ve üretimi için Sağlık Bakanlığı’na ruhsat başvurusunda bulunmuştuk. Kovid salgını başlayınca bakanlığımız ruhsatlandırılmasını sağladı. İlk hedefimiz Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak. Sağlık Bakanlığı’na 300 bin doz bağışlıyoruz. Daha sonra Sağlık Bakanlığı uygun görürse, talep gelen Avrupa ülkelerine de ihraç edebiliriz.”

Dr. Hakan Koçak, aşı çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli olan ve Türkiye’de sadece 5-6 merkezde bulunan yüksek biyogüvenlikli BSL-3 laboratuvarının özel sektörde sadece kendi bünyelerinde olduğunu da vurgulayarak şunları kaydetti: “Yerli verem ve kuduz aşısının çalışmalarını tamamladık. Pilot üretimine başladık. Bir yıl içinde faz çalışmaları tamamlanacak ve Türkiye uzun yıllar sonra ilk kez yerli aşısını üretmiş olacak. Bu hafta, Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı’nda izole edilen Kovid-19 aşı çalışmalarına başlıyoruz. Bir başka önemli gelişme de Çin’den ithal edilen ve Kovid-19 tedavisinde ana ilaçlardan biri olan, favipiravir etken maddeli yüksek biyoteknolojik ilacın da yerli üretimine başlıyoruz.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ilacı ABD’de üretebilmek için girişimde bulunduğunu ama başaramadığını anlatan Dr. Koçak, “Ham maddesini Hindistan’dan alamadığı için ABD bu ilacı üretmeyi başaramadı.

HAMMADDE ELİMİZDE



Biz, uzun yıllardır süren uluslararası işbirliklerimiz sonucu hammaddeyi temin ettik ve kendi üretimimizi yaptık.”