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  3. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 678'e yükseldi.

Perşembe günü 56,34 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 57,33 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 52,23 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 51,42 dolardan kapanmıştı. (AA)


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