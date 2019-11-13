ABD'nin içindeki 'gölge hükümetler' Erdoğan-Trump zirvesini etkiler mi? Ceyhun Bozkurt anlattı

Aksam.com.tr

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine ABD’ye gitti. İki lider arasında gerçekleştirilecek tarihi zirve, gündemde yer alan tüm konuların ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılmasına olanak sağlayacak.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler ve bu satın alım gerekçe gösterilerek Türkiye’ye F-35 noktasında çıkarılan sorunun çözüme kavuşturulması beklenen zirvede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasından terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de belirlenen güvenli bölgeden çıkarılmasına, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen’in iadesinden DEAŞ’lı yabancı tutukluların ülkelerine gönderilmesine kadar pek çok konu ele alınacak.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Erdoğan ile Trump arasında gerçekleştirilecek tarihi zirveden çıkması beklenen olası sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ABD’NİN, TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN YATIRIMLARI VAR”

Erdoğan-Trump zirvesiyle ilgili “bütün sorunları çözecek bir görüşme” beklentisi içerisinde olunmaması gerektiğini ifade eden Bozkurt, Türkiye ile ABD arasında özellikle 90’lı yıllarda başlayan, 2000’li yıllarda su yüzüne çıkan ve 2010 itibarıyla da dolaylı kuvvetler aracılığıyla sıcak temasa varan bir ilişki bulunduğunu anlattı.

ABD’nin Türkiye’ye karşı “müttefiklik ilişkisinden ziyade tabiri caizse düşman hukuku uygulayan” bir ülke konumunda bulunduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

“Başkan Erdoğan’ın şu açıklaması önemliydi. Trump, önceki dönemin bakiyesini devraldı. Obama, Bush ve Clinton dönemlerine bakıldığında, ABD politikalarında Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden çok ciddi yatırımlar bulunuyor. FETÖ olsun, PKK olsun, DEAŞ olsun… Biliyorsunuz, Trump seçim kampanyasında açıklamıştı, DEAŞ’ı Hillary (Clinton) ile (Barack) Obama kurdu demişti. FETÖ konusu da öyle. Türkiye’nin içine sızan casusluk yapısıydı.”

“TÜRKİYE, GELECEĞİ OKUMA NOKTASINDA POZİSYON DEĞİŞTİRİYOR”

Bu çerçevede ABD’nin Türkiye’ye karşı hasmane tavırlar içerisinde olduğunu ifade eden Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin ise tam aksine müttefiklik hukukunun dışına çıkmayan, adımlarını öne göre atmaya çalışan pozisyonunu koruduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Katar’da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda söylediği “Asya yüzyılı başlıyor.” sözünü hatırlatan Ceyhun Bozkurt, şöyle konuştu:

“Bu boş bir açıklama değil. Türkiye artık geleceği okuma noktasında bir pozisyon değişikliğine gidiyor. NATO’dan çıkmıyor, fakat NATO zaten kendi içerisinde çatırdamaya başlıyor. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron’un NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğine ilişkin sözleri bunu anlatıyor.”

Eski yüzyılın güç dengeleri ve ittifak unsurlarının artık tartışılmaya başlandığını ve yeni döneme uygun iş birlikleri ile yeni ilişkiler geliştiğini ifade eden Bozkurt, “Türkiye ve Rusya’nın iletişimini bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Türkiye ile Çin arasında uzun vadeye yayılan ilişkiyi bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor.” sözlerini kullandı.

“ABD İÇERİSİNDE TÜRKİYE’Yİ ‘DÜŞMAN ÜLKE’ OLARAK GÖREN BİRÇOK ‘GÖLGE HÜKÜMET’ VAR”

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi kaybetmenin bedelini iyi hesapladığını belirten Bozkurt, ABD içerisinde Türkiye’yi “düşman ülke” pozisyonunda gören birden fazla “gölge hükûmet” bulunduğunun altını çizdi.

ABD’nin terör örgütü PYD/YPG ile ilişkisini sürdüreceğini dile getirdiğini, fakat ellerinin ne kadar güçlü olduğunu görmek gerektiğini ifade eden Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye bir dengeye dönmek istiyor. Ne tam Batı’ya yaslanmak ne de tam Doğu’ya yaslanmak istiyor; denge kurmak istiyor. ABD eskiden Türkiye’ye ‘şunu uygula’ derdi, Türkiye onu uygulardı. Özellikle son 20 yıldır bu uygulanmıyor. Türkiye, kritik yerlerdeki ABD unsurlarını, FETÖ’cüleri tasfiye ettikçe, terör örgütlerini ezdikçe, ABD’ye hizmet eden unsurların güçlerini kırdıkça daha bağımsız hareket etme kabiliyetine kavuştu.”

Türkiye’nin bugünkü gibi dik ve sağlam durması durumunda kalan ABD unsurlarının da temizleneceğini söyleyen Ceyhun Bozkurt, “ABD’deki o yapı, bunu kırmak istiyor. Trump ise Türkiye’yi kaybetmek istemiyor. Belli noktalarda o da dik durmaya çalışıyor. 2020 seçimleri var. ‘Türkiye’ye teslim olmadım, çıkarlarımızı korumaya çalışıyorum’ mesajı vermeye çalışıyor. Bu noktada Trump’ın eli biraz zayıf. Bu yüzden ABD’nin PYD/YPG ile ilişkisi devam edecektir. Bugünkü görüşmede bu noktada pek fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

“ZİRVEDEN TİCARET ALANINDA ÖNEMLİ SONUÇLAR ÇIKAR”

Türkiye’nin ABD’ye “Biz 13 maddelik bir mutabakata vardık, bunun altına imza attık. Sizin de imzanız var. Söz verdiniz, ama çekilmediniz.” diyeceğini belirten Bozkurt, Suriye’yle ilgili olarak Türkiye’ye bazı yaptırımların gündemde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin orta ve uzun vadede sorun yaşamayacağının altını çizen Ceyhun Bozkurt, şunları kaydetti:

“Türkiye artık yaptırımlarla korkutulabilecek bir ülke değil. Trump Türkiye’yi kaybetmemenin hesabını yapıyor. (Çin’in) Kuşak Yol Projesi’ni nasıl engellerim diye düşünüyor, engelleyemeyecekler. Türkiye’yi HalkBank davasında başka noktalarla tehdit edecektir. Oradan sonuç alabilir mi? Alamaz.”

Başkan Erdoğan’a ABD ziyaretinde eşlik eden kurmay kadrosunda bulunan isimlere atıf yapan Bozkurt, “Ticaret alanında muhtemelen ciddi bir iş birliği yapılmaya çalışılacak. Sonuç alınırsa sadece buradan çıkabilir diye düşünüyorum.” sözlerini kullandı.

“BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ, TÜRKİYE’NİN YENİ YOLUNU ÇİZME SÜRECİ OLACAKTIR”

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye S-400, F-35 ve Barış Pınarı Harekâtı konularında pek bir söz söyleyebileceğini düşünmediğini vurgulayan Ceyhun Bozkurt, “Belki kamuoyunda bir açıklama yapar, ama bahsettiğimiz o gölge hükûmet onu mutlaka engelleyecektir. Zaten demokrasinin kılıcı gibi bir azil sürecine giriyorlar. İlginç olan, Trump’ı arkasından vuran Cumhuriyetçiler bile var.” dedi.

Kendi partisinden de bazı isimlerin Trump’a karşı seslerini yükselttiğini belirten Bozkurt, sözlerini şu şekilde sürdürdü: