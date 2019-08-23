ABD'nin hamlesi sonrası Putin'den Rus ordusuna 'Hazır olun' talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin yaptığı füze denemesinin ardından orduya talimat vererek gerekli tedbirlerin alınmasını istediğini söyledi. Kremlin'in duyurusunda ayrıca Putin'in kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'yle bir toplantı yaparak ABD'nin kruz füzesi denemesini değerlendirdiğini belirtildi.

Açıklamada Putin kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı vurgulandı.