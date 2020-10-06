ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Bryza: Türkiye'den alınan SİHA ve İHA'lar Ermenistan'ı şaşkına çevirdi

ABD’nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthew Bryza, Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'ı şaşkına çevirdiğini belirterek, "Türkiye'den alınan İHA'lar ve SİHA'lar durumu değiştirdi" değerlendirmesinde bulundu.

DHA'da yer alan haberde Bryza, Azerbaycan’ın Türkiye’den aldığı ve envanterine eklediği SİHA ve İHA’ların Ermenistan'ın şaşırttığını ifade etti.

"AZERBAYCAN'IN OPERASYONLARI ŞUANA KADAR ÇOK BAŞARILI"

Ermenistan’ın Azerbaycan’dan stratejik olarak güçlü bir askeri karşılık beklemediğini vurgulayan Bryza şunları söyledi:

"Azerbaycan’ın askeri operasyonları şu ana kadar çok başarılı. Bence Azerbaycan, Ermenistan tarafını oldukça şaşırttı. Ermenistan, Azerbaycan’ın tam ölçekli bir operasyon başlatmasını bekliyordu. Ancak Azerbaycan bunu yapmıyor. Türkiye’den aldığı ve envanterine eklediği SİHA ve İHA’ları kullanarak Ermenistan’ın askeri gücünü tek tek ortadan kaldırıyor. Bir tank buradan, birkaç tank oradan, füze savunma sistemlerini ortadan kaldırıyor. İHA ve SİHA'lar durumu değiştirdi"

"AZERBAYCAN BİRKAÇ HAFTA İÇİN ASKERİ HEDEFLERE ULAŞACAK"

Ermenistan’ın bu drone saldırılarını durduramadığı belirten Bryza sözlerine şunları ekledi:

"Sanırım birkaç hafta içerisinde Azerbaycan askeri hedeflerine ulaşacak. Bu hedefler de Karabağ’da bazı ya da büyük bir alanı geri almak. Ardından da politik harita değişecek ve Azerbaycan güçlü bir pozisyondan politik anlaşma yoluna girebilecek. Ben çatışmaların bu şekilde sona ereceğini düşünüyorum”

"ERMENİSTAN, RUSYA'DAN BEKLEDİĞİ POLİTİK DESTEĞİ ALAMADI"

Rusya’nın, Ermenistan’ın destek beklentisine rağmen çatışmalarda ‘şaşırtıcı’ bir şekilde tarafsız kaldığının altını çizen Bryza, şöyle konuştu:

“Rusya’nın çatışmalardaki rolü birçok insanı şaşırttı. Çünkü Rusya ve Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında müttefik. Rusya, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Belarus ve diğerlerinin dahil olduğu bu anlaşmaya göre müttefiklerden birisi bölgesinde saldırıya uğradığı zaman, diğerlerinin savunma konusunda destek olmalı. Tabi ki Ermenistan kendi bölgesinde saldırıya uğramıyor. Ermenistan, Azerbaycan bölgesinde savaşıyor. Yine de Ermenistan’daki tecrübelerime göre Ermenistanlılar en azından Rusya’dan politik bir destek beklediler. Ancak bu desteği alamıyorlar. Rusya, tarafsız duruyor. İki tarafa da çatışmaları durdurması ve anlaşma masasına dönme çağrısında bulunuyor. Ayrıca, bence Başkan Putin, Paşinyan’dan rahatsız. Paşinyan, Putin’in en büyük kabusu. Dışarıdan popüler biri. Siyasi bir sistem kurdu. Halk protestosuyla eski rejimi devirdi. Putin'in her şeyden çok korktuğu şey bu.”