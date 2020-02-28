ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden taziye mesajı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 33 Türk askerinin İdlib'de şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "İdlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda, Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesi kullanıldı.
Esad rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.