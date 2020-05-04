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  3. ABD'linin baraj gölüne bıraktığı balıklar bulunamadı

ABD'linin baraj gölüne bıraktığı balıklar bulunamadı

ABD'linin baraj gölüne bıraktığı balıklar bulunamadı

Konya'da, baraj gölüne izinsiz balık bıraktığı belirlenen ABD uyruklu Chesterr Juall'ın, suya bıraktığı balıklar 4 gündür süren çalışmalara rağmen bulunamadı.

6 gün önce Konya Altınapa Baraj Gölü'ne ABD uyruklu Chesterr Juall isimli şahıs tarafından izinsiz bırakılan Japon balıkları gündeme gelmişti.

Taksi sürücüsünün ortaya çıkardığı görüntüler neticesinde ABD uyruklu şahıs yakalanarak ifadesi alınmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

ABD uyruklu şahıs, mahkemedeki ifadesinde balıkları petshop'tan aldığını, özgürlüklerine kavuşturmak için baraj gölüne bıraktığını söylemişti.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, İl Tarım Müdürlüğü ve KOSKİ ekiplerinin yaklaşık 4 gündür baraja bırakılan balıkları aradığını bir sonuca ulaşılamayınca aramaları sonlandırıldığını söyledi. 

(DHA)


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