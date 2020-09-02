02 Eylül 2020 Çarşamba 01:50 | Son Güncelleme:
ABD'li vekilden kovid teşekkürü
ABD Temsilciler Meclisi Vekili David Trone, salgınla mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne (TASC) teşekkür etti.
TİM ve TASC’ın 20 Temmuz’da ABD’nin Maryland eyaletine 100 bin maske ile bin tıbbi tulum gönderdiğine vurgu yapan Trone, “Sağlık çalışanlarımız, bu salgın sürecinde ön saflarda kahramanca savaşırken, Türk toplumundan böyle bir destek görmekten dolayı sevinçliyim. TASC’ın söylediği gibi; ‘Kovid’de negatif, hayatta pozitif ol” diye konuştu.