ABD'li vekilden kovid teşekkürü

TİM ve TASC’ın 20 Temmuz’da ABD’nin Maryland eyaletine 100 bin maske ile bin tıbbi tulum gönderdiğine vurgu yapan Trone, “Sağlık çalışanlarımız, bu salgın sürecinde ön saflarda kahramanca savaşırken, Türk toplumundan böyle bir destek görmekten dolayı sevinçliyim. TASC’ın söylediği gibi; ‘Kovid’de negatif, hayatta pozitif ol” diye konuştu.