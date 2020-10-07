ABD'li vekil 'S-400 meselesini aşmamız gerek' dedi ve ekledi: 'Türkiye çok önemli ve güçlü bir ülke'

ABD'li Cumhuriyetçi Vekil Steve Chabot, S-400 meselesinin güncel Türk-Amerikan ilişkilerinde bir sorun olduğunu kaydederek, "Türkiye çok önemli ve güçlü bir ülke. NATO'da müttefikiz ve dostuz, bu sorunu bir noktada aşmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

AA'da yer alan habere göre, ABD Temsilciler Meclisi Ohio Vekili ve Meclis'teki Türkiye-ABD Dostluk Grubu Eşbaşkanı Cumhuriyetçi Steve Chabot, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen online panele katıldı.

TASC Eşbaşkanı Günay Evinç'in sorularını yanıtlayan Chabot, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaparak iki NATO müttefikinin birbiri için değerli olduğunu anlattı.

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi de olan Chabot, "Türkiye ABD için her zaman çok önemli bir müttefik olmuştur. Şu sıralar malum Rusya'dan alınan hava savunma paketi hem Pentagon hem de Kongre'de bazı endişelere yol aşmış durumda. Bunu aşmamız lazım. Türkiye çok önemli ve güçlü bir ülke. NATO'da müttefikiz ve dostuz, bu sorunu bir noktada aşmamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

NATO'nun halen önemli bir ittifak olduğuna işaret eden Chabot, güvensizliklerin arttığı bir dönemde ABD ve Türkiye gibi iki önemli müttefikin bölgesel güvenlik açısından da çok değerli roller oynadığını ifade etti.

ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhinde çok sayıda tasarı olmasının nedenlerini aktaran Chabot, S-400 meselesinin en önemli neden olduğunu, 2018 yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önündeki kavganın da Kongre'de negatif bir algıya neden olduğunu belirtti.

Chabot ayrıca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesi altında yapılacak 3 Kasım seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanacağına inandığını kaydetti.

"Başkan koronavirüsü kapabiliyorsa herkes kapabilir, ancak gerekli tüm önlemlerimizi alarak bu salgınla yaşamayı öğrenmeliyiz." değerlendirmesini yapan ABD'li vekil, Kovid-19'la mücadele kapsamında ABD'ye yaptığı yardımdan dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına da teşekkür etti.