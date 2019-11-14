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  3. ABD'li müslüman Başkan Erdoğan'a böyle seslendi: I love you man

ABD'li müslüman Başkan Erdoğan'a böyle seslendi: I love you man

ABD'li müslüman Başkan Erdoğan'a böyle seslendi: I love you man

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Trump ile görüşmesinin ardından gittiği bir camide "I love you man" (Seni seviyorum adamım) diyen bir adamı "Thank you. I love you" (Teşekkür ederim. Seni seviyorum) ifadeleriyle yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir camiye gitti. 

Düzenlenen ziyaret sırasında, bir kişinin Erdoğan'ın yanına giderek "I love you man" (Seni seviyorum adamım) diye seslendiği ve birlikte selfie çekmek istediği görüldü.

Başkan Erdoğan da, kendisine "Seni seviyorum" diyen kişiyi "Thank you. I love you" (Teşekkür ederim. Seni seviyorum) ifadeleriyle yanıtladı.


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