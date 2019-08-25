Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. ABD'li komutan YPG'nin toplantısında 

ABD'li komutan YPG'nin toplantısında 

ABD'li komutan YPG'nin toplantısında 

Suriye’deki Birleşik Ortak Görev Gücü (uluslararası koalisyon) Komutanlarından General Nicholas Pont terör örgütünün toplantısında konuştu.

Suriye’deki Birleşik Ortak Görev Gücü (uluslararası koalisyon) Komutanlarından General Nicholas Pont, Terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’nin Haseke kentinde düzenlediği ve 600 delegenin katıldığı “Terörün Bitirilmesinden İstikrarın Sağlanmasına” yıllık toplantısında konuştu. Pont, uluslararası koalisyonun SDG güçlerine eğitim başta olmak üzere desteklerinin devam edeceğini belirtti. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sezen Aksu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Böylesini daha önce görmediniz! Kedisine şarkı yazdı
Murat ve Aslı Bodrum'da
'10 günlüğüne balık etli olmak istedim'
'Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım'
<p>Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. 22

Küçücük Çocuğu Sokak Ortasında Dövdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İlk bebekte bu konularda çok zorlanılıyor!