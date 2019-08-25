ABD'li komutan YPG'nin toplantısında 

Suriye’deki Birleşik Ortak Görev Gücü (uluslararası koalisyon) Komutanlarından General Nicholas Pont, Terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’nin Haseke kentinde düzenlediği ve 600 delegenin katıldığı “Terörün Bitirilmesinden İstikrarın Sağlanmasına” yıllık toplantısında konuştu. Pont, uluslararası koalisyonun SDG güçlerine eğitim başta olmak üzere desteklerinin devam edeceğini belirtti.