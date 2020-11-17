ABD'li Citi Bank'tan dikkat çeken dolar yorumu: Yüzde 20 değer kaybedecek

ABD merkezli Citibank dün yayımladığı araştırma raporunda, "Uygun ve yaygın olarak dağıtılacak aşılar piyasaya çıktığında, bunun dolardaki aşağı yönlü yapısal trendde bir sonraki satış pozisyonlarına geçilmesine yol açacağına inanıyoruz" denildi.

Habertürk'te yer alan habere göre raporda, "Böyle bakıldığında, dolarıdaki değer kaybının önden yüklemeli gerçekleşme olasılığı ve doların 2021'de yüzde 20 kadar düşme potansiyeli bulunuyor" denildi.

ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc. dün ileri aşama deneysel aşısının COVID-19'u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunu açıklamıştı.

Citi'nin doların değer kaybedeceği yönündeki görüşü enflasyon beklentileri artsa bile ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) faiz oranlarını düşük tutmaya devam edeceği tahminine de dayanıyor.