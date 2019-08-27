Bloomberg'in iddiası: Güvenli bölgede 1 ABD askerine 2 Türk askeri 

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg’e konuşan iki Türk yetkili, Suriye’nin kuzeyi için ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının ayrıntılarını anlattı: Yetkililer, güvenli bölgenin sınırdaki Tel Abyad ile Rasul Ayn arasında 125 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğinde olacağını söyledi. Türkiye’nin oluşturulacak bölgeyi “sadece bir başlangıç” olarak gördüğünü belirten yetkililer, Ankara’nın YPG’nin daha derinlere çekilmesini istediğini vurguladı.

10 TABUR ASKER SINIRDA

Yetkililer, “güvenli bölgenin derinleştirilmemesi” halinde Türkiye’nin “tek taraflı bir harekât” başlatabileceğini söyledi. Yetkililer, Türkiye’nin Irak sınırı ile Fırat Nehri arasındaki sınır bölgesinde, 10 tabur asker konuşlandırdığını da ekledi.

ABD, her bir Amerikan askerine karşılık 2 Türk askeri konuşlandırılmasını kabul etti.

Türkiye YPG’nin yanı sıra PYD’nin de bölgeden çekilmesini istiyor.

SADECE SİHA UÇUYOR

Şu an gözlem için SİHA’ların uçmasına izin veriliyor. Yetkililerin açıklamasına göre ABD, Türk savaş uçaklarının bu bölgede uçmasına ise henüz onay vermedi.

Yetkililere göre ABD, Türkiye’nin ÖSO’yu bölgeye taşıma önerisine de karşı çıktı. Bununla birlikte ABD, Türkiye’de yaşayan sığınmacıların buraya dönmesine onay verdi.

TÜRKİYE 4 ÜS KURACAK

Yetkililer, ABD ile Türkiye arasındaki ortak devriye görevlerinin bir ay içinde başlayacağını, bölgede yerel bir güvenlik gücü oluşturulmadan önce Türkiye’nin dört üs kuracağını söyledi.