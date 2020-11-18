ABD'li bilim adamlarından yeni uyarı: Aynı anda hem koronavirüs hem de gribe yakalanma tehlikesi korkutuyor

ABD’li bilim insanları kış aylarına girilmesiyle birlikte hem yeni tip corona virüse (Covid-19) hem de mevsimsel gribe yakalan insanların sayısında artış olduğunu açıkladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜKÜ ARTABİLİR

NTV'de yer alan habere göre, ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Valley Sağlık Departmanı’ndan bilim insanları, kış aylarına girilmesiyle birlikte aynı anda hem yeni tip corona virüse hem de gribe yakalanan insanların sayısının arttığını açıkladı. Uzmanlar, hali hazırda çok yoğun olan hastane kapasitelerinin ve sağlık çalışanlarının yükünün artacağı konusunda uyardı.

AYNI ANDA İKİ ENFESİYONA YAKALANAN İNSANLARIN SAYISI YÜKSELİYOR

Kurumun Direktörü Rebecca Eaton, aynı anda iki hastalığa yakalanan insanların vaka yönetimi sayesinde tespit edildiğini belirterek, “ Covid-19 için vaka yönetimi uyguluyoruz. Pozitif test edilen herkesin bir vaka sorumlusu var. Onlarla sürekli iletişeme geçereki kimin ne kadar süredir hasta olduğunu, semptomlarının neler olduğunu ve kiminle temas halinde olduklarının kayıtlarını tutuyoruz. Verileri incelediğimiz de son birkaç haftadır Covid-19’la enfekte olan ve aynı zamanda mevsimsel gribe yakalanan hastaların sayısında bir artış tespit ettik” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Keaton, hastanede tedaviye ihtiyaç duyan hem Covid-19 hem de grip hastalarının varlığını doğruladı, ancak iki hastalığıyla aynı anda geçiren kişilerle ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi.

GRİP AŞISI OLMAK KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Keaton, insanların grip aşısı olmasının acil bir durum olduğunu belirterek, aynı anda iki hastalıkla boğuşmanın özellikle kronik hastalıklara sahip olan kişilerde ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyardı.

AKCİĞERLERDE BÜYÜK HASARA NEDEN OLABİLİR

ABD’nin Florida eyaletinde aile hekimliği Doktor Adrian Burrowes ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aynı anda grip ve corona virüse bağışıklık sisteminde büyük hasara yol açabileceğini söyleyerek, “Aynı anda hem mevsimsel grine neden olan influenza virüsüne maruz kalınması hem de yeni tip corona virüs ile mücadele etmek, akciğerlerde şiddetli bir saldırıya neden olur. Ağır zatürre başlar ve akciğer sıvısında değişimler olur” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ ARAŞTIRMACILAR: ÖLÜM RİSKİNİ İKİYE KATLIYOR

Öte yandan, İngiltere’de Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) tarfından 20 Ocak ve 25 Nisan tarihleri arasında yapılan farklı bir çalışmada Covid-19’u orta ve şiddetli semptomlarla geçiren kişilerin aynı anda grip geçirmesi halinde ölüm risklerinin ikiye katlandığı öne sürüldü.

Bununlu birlikte bilim insanları her iki enfeksiyonu aynı anda geçiren ve hastanede yatan hastaların ölme olasılığının, genel nüfusa göre altı kat daha fazla olduğunu açıklamıştı.