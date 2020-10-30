30 Ekim 2020 Cuma 17:08 | Son Güncelleme:
AB'den Türkiye'ye destek mesajı: Yardıma hazırız
AA
Avrupa Birliği (AB), Ege Denizi'nden meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri izlediklerini ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.
Avrupa Birliği (AB), Ege Denizi'nden meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri izlediklerini ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.
AA'da yer alan haberde Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz."
Kalbinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirten Michel, "AB yardım sağlamaya hazırdır." ifadesine yer verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.