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AB'den skandal görevden alma açıklaması!

AB'den skandal görevden alma açıklaması!

PKK terör örgütünü savunması ile bilinen Avrupa Birliği Türkiye Raportörü Kati Piri'den Diyarbakır, Mardin ve Büyükşehir Belediyelerindeki görevden almalar ile alakalı skandal bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan AB'nin Türkiye Raportörü Kati Piri, "Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları seçimlerden 5 ay sonra "terör suçlaması"yla değiştirildi. Tekrar. Halkın iradesine sıfır saygı" dedi.

TAM BİR TERÖRİST SEVDALISI

Lahey'de terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için açlık grevi yapanları ziyaret eden Kati Piri, PKK'lılara kendisine verdikleri destek için teşekkür de etmişti. Piri, "Seçimler için bana verdiğiniz destek çok büyük. Sokakta insanlar, 'Kürtler bizden senin için destek istediler' diyor. Desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. AP'de Kürtlere özgürlük mücadelesi vermeye devam edeceğim" şeklinde konuşmuştu.

Daha önce de PKK'nın Avrupa'da tehdit oluşturmadığı yönünde açıklama yapan Kati Piri, terörist başının fotoğrafları altında gerçekleştirdiği konuşmasında "Mücadelenizi iyi anlıyorum" dedi. AP seçimlerinde Hollanda İşçi Partisi (PvdA) listesinden aday olan Piri, FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlara da karşı çıkmıştı.

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