AB'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişe duyuyoruz

Bu adımın gerilimi artıracağını ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin başlaması çabalarını daha da karmaşık hale getirebileceğini ifade eden Borrell, "Şu anda acil olan daha büyük bölünmüşlükler yaratmak değil güvenin yeniden tesis edilmesidir. AB, bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Borrell, yazılı açıklamasında, AB'nin Maraş ile ilgili bugün yapılan açıklamalardan ve gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirtti.

Borrell, AB'nin Birleşmiş Milletler ile yakın temas halinde olduğunu ve sahadaki durumu yakından takip ettiğini vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulmasının esas olduğunu ifade etti.