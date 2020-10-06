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06 Ekim 2020 Salı 22:06 | Son Güncelleme:

AB'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişe duyuyoruz

AB'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişe duyuyoruz
AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararından endişe duyduklarını, bunun Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını daha karmaşıklaştırabileceğini bildirdi.

Bu adımın gerilimi artıracağını ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin başlaması çabalarını daha da karmaşık hale getirebileceğini ifade eden Borrell, "Şu anda acil olan daha büyük bölünmüşlükler yaratmak değil güvenin yeniden tesis edilmesidir. AB, bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

AA'nın aktardığı habere göre, Borrell, yazılı açıklamasında, AB'nin Maraş ile ilgili bugün yapılan açıklamalardan ve gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirtti.

Borrell, AB'nin Birleşmiş Milletler ile yakın temas halinde olduğunu ve sahadaki durumu yakından takip ettiğini vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulmasının esas olduğunu ifade etti.

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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